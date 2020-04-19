ناسا بصدد استئناف رحلات الفضاء المأهولة من الأراضي الأمريكية

دبي - بواسطة محمد فارس © Spacex رسم تصويري للمركبة الفضائية "كرو دراغون"

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أنها ستطلق الشهر المقبل أول مهمة فضاء مأهولة من الأراضي الأمريكية منذ نحو 10 سنوات.

ومن المقرر أن يقلع الصاروخ والمركبة الفضائية التي يُقلها من مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا يوم 27 مايو/ أيار المقبل، لنقل رائدي فضاء إلى محطة الفضاء الدولية.

وتولت شركة "سبيس إكس" الخاصة تطوير الصاروخ والمركبة الفضائية.

وتستخدم ناسا صواريخ روسية في رحلات الفضاء المأهولة منذ توقف برنامجها لمكوكات الفضاء في عام 2011. © Reuters رائدا الفضاء بوب بنكن (يسار) وداغ هيرلي

Advertisements

وإذا نجحت المهمة فإن شركة "سبيس إكس"، برئاسة رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، ستصبح أول شركة خاصة ترسل رواد ناسا إلى الفضاء.

وسينطلق صاروخ "فالكون ناين" والمركبة الفضائية "كرو دراغون" من منصة الإطلاق 39A التاريخية في مركز كينيدي للفضاء، وهي المنصة نفسها التي استخدمت في مهمات برنامجي أبوللو والمكوكات.

وسوف يستغرق رائدا الفضاء بوب بنكن وداغ هيرلي حوالي 24 ساعة للوصول إلى محطة الفضاء الدولية.

ويوجد حاليا على متن المحطة رائد فضاء أمريكي، وآخران روسيان.