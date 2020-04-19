شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاعلام البحرينى: كل من ساهم بعمل صغير بـ"فينا خير" فهو كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه على بن محمد الرميحى وزير شؤون الإعلام البحرينى، بالشكر والتقدير إلى كل من شارك فى إنجاح البرنامج الخاص الذي بثه تلفزيون البحرين في إطار حملة "فينا خير" التي اطلقها الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وذلك لدعم الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد 19).

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، قال على بن محمد الرميحي في مداخلة في ختام البرنامج "اعتقد اليوم من خلال هذه التغطية التي استمرت 10 ساعات متواصلة نلتم فيها شرف المساهمة لخدمة مملكة البحرين"، متوجها بالشكر الى كل من ساهم في هذه الحملة وكل الجنود العاملين خلف الشاشة"، مؤكداً "أن هذا هو دور الإعلام في تسليط الضوء على جهود العاملين في الصفوف الأمامية للتصدي لهذه الجائحة".

وأشار الوزير "اننا مهما تعرضنا لضغوط في ظل هذه الظروف الاستثنائية هناك من يعمل على مدار الساعة، ويعرض نفسه للخطر ولا نملك إلا أن نقف احتراما وتقديرا لكل مواطن ومقيم يسعى لخدمة مملكة البحرين كل في مجاله، فالكل يتسابق لخدمة البحرين".

وأضاف " أن العمل متواصل في هذه الظروف الاستثنائية في ظل توجيه من الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد ومتابعة من الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء موجها التحية للجميع وكل من ساهم بعمل صغير فهو كبير فمملكة البحرين تستاهل".