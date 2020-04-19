شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تنال موافقة الهند للحصول على دواء "كلوروكين" لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السفارة الإماراتية فى نيودلهى أن الإمارات حازت على موافقة الحكومة الهندية لتصدير كميات وافية من دواء هيدروكسى كلوروكين.
وقالت السفارة الاماراتية عبر حسابها في تويتر: "بتوجيهات من القيادة الرشيدة، نجحت سفارة الدولة في نيودلهي بالحصول على موافقة الحكومة الهندية لتصدير كميات وافية من دواء هيدروكسي كلوروكين إلى الإمارات".
وأشارت السفارة إلى أن الشحنة الأولى من الدواء في طريقها إلى الامارات حاليا تتضمن 5.5 مليون حبه؛ لاستخدامها كعلاج لمصابي فيروس كورونا، وعليه نثمن تعاون الحكومة الهندية في تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة.
كانت وزارة الصحة الروسية قد أكدت أنها لا ترى أى عراقيل أمام استخدام دواء "هيدروكسى كلوروكين" المضاد للملاريا فى علاج فيروس كورونا المستجد رغم أن هذا العقار غير مسجل فى روسيا، ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم السبت.
وكشفت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، اليوم عن إجراء نحو مليون و٨٣٢ ألف اختبار مخبرى للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى روسيا.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك: "تم إجراء حوالى مليون و832 ألف اختبار مخبرى للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى روسيا".
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