شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. ضبط حلاق يمارس المهنة بـ«سكن عشوائي» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: داهمت فرقة تابعة لبلدية صبيا بمنطقة جازان، سكن عسوائي اتخذه أحد الحلاقين مقرا لممارسة المهنة، ويفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية. وأوضحت أمانة منطقة جازان، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تمت مصادرة جميع الأدوات المستخدمة كاملة. Advertisements وأضافت الأمانة، أنه سيتم تطبيق النظام بحقه، وذلك ضمن مبادرة القطاع البلدي خط الدفاع الأول للوقاية من فيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جازان.. ضبط حلاق يمارس المهنة بـ«سكن عشوائي» (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.