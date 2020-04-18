دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة تكشف عن التصميم المتوقع لهاتف iPhone 12 Pro Max ظهر على التقنية بلا حدود.

بدأت شركة ابل في العمل على تطوير الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف iPhone 12، إستعداداً للإعلان الرسمي في شهر سبتمبر، واليوم تقدم تسريبات مصورة ثلاثية الأبعاد نظرة على التصميم المتوقع لهاتف iPhone 12 Pro Max.

كشفت تسريبات CAD المصورة ثلاثية الأبعاد عن تصميم iPhone 12 Pro Max وهو أعلى إصدارات ابل القادمة، وتكشف الصور عن نسبة 70% من التصميم الذي ينطلق به هذا الإصدار، حيث لم تنتهي شركة ابل من تحديد التصميم النهائي لنتوء الكاميرة حتى الآن.

أيضاً من المتوقع وفقاً للصور المسربة ثلاثية الأبعاد، أن يأتي هاتف iPhone 12 Pro Max بتصميم يحاكي iPad Pro مع حواف مسطحة، وهو تصميم أقرب أيضاً لهاتف iPhone 5s.

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ومن المقرر أن تتميز شاشة الهاتف بإطارات نحيفة بسمك أقل بنسبة 0.9 من الإصدار الحالي من هواتف الأيفون، ومن المتوقع أيضاً أن تأتي الشاشة بحجم 6.7 إنش، مع تصميم أطول في الهاتف وإتساع أكبر.

أيضاً تتميز وحدة الكاميرة الخلفية بتصميم مربع، مع إعدادات رباعية للكاميرة، وتتضمن إعدادات الكاميرة في iPhone 12 Pro Max مستشعر LiDAR، كما تأتي مكبرات grille الصوتية بتصميم مختلف، مع تحسينات في الصوتيات بنسبة من 10 إلى 15%.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة تكشف عن التصميم المتوقع لهاتف iPhone 12 Pro Max ظهر على التقنية بلا حدود.