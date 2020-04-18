شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للنقل تعلن ضوابط تشغيل سيارات الأجرة العامة خلال فترة منع التجول والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الهيئة العامة للنقل عن ضوابط التشغيل لسيارات الأجرة العامة لتقديم خدمة نقل الركاب خلال فترة السماح بالمدن التي لا تخضع للمنع الكلي.
وتضمنت ضوابط التشغيل لسيارات الأجرة العامة التشديد على تشغيل سيارات الأجرة العامة المرخصة فقط، وليس التجوُّل مطلقًا للبحث عن الركاب والانتظار في المواقف العامة لحين ورود طلب، والعمل مع التطبيقات المرخصة، وإرسال بيانات الخدمة بشكل لحظي، مع منع العمل في أوقات منع التجوُّل.
وشدَّدت الآلية على الالتزام بالاحترازات الصحية الضرورية، كما سمحت لمركبات الأجرة العامة بالعمل في جميع مدن السعودية مع تطبيقات توصيل الطلبات وفق ما تحدده الجهات المشرفة على النشاط حاليًا.
وجاءت الضوابط كالتالي:
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