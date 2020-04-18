شكرا لقرائتكم خبر عن ظاهرة غريبة في سماء نجران.. والأرصاد تعلق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

علقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، على ظهور تشكيلات من السحب بشكل غريب في سماء منطقة نجران.

وأوضحت الأرصاد، على لسان متحدثها الرسمي، أن ما يحدث في سماء نجران ناتج عن الانخفاض الشديد في درجات الحرارة وبرودة الهواء في طبقات الجو العليا، والذي يؤدي إلى تكثف الغازات المنبعثة من محركات الطائرات النفاثة.

وأشارت إلى أن هذا يؤدي إلى تشكل خطوط تشبه السحب خلف الطائرات المحلقة، مبينة أنها حالة طبيعية وتتكرر باستمرار، ولا صحة لأنها عملية تفريق للسحب كما يروّج البعض.

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