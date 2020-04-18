شركة كولومبية تستخدم روبوتات لتوصيل الطلبيات للمنازل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

بدأت مؤسسة رابي الكولومبية الناشئة لخدمة توصيل الطعام في تجربة التوصيل من خلال روبوتات كوسيلة آمنة لتسليم الطعام للناس المضطرين للبقاء في بيوتهم بسبب جائحة كورونا. وبدأت هذه التجربة الأسبوع الماضي في ميديلين ثاني أكبر مدن كولومبيا. ويمكن لهذه الروبوتس التي تتخذ شكل صندوقا أن تتحرك على أربع عجلات وتحمل أعلاماً برتقالية على هوائياتها توصيل الطعام لمسافة 35 سنتيمتراً مربعاً وتستخدم لنقل طلبيات المطاعم المدفوعة رقمياً. وقالت رابي في بيان إن هذه الروبوتات يتم تعقيمها قبل وبعد كل مرة تستخدم فيها. وتقوم رابي وشركة كيويبوت التي مقرها الولايات المتحدة بتشغيل هذه الروبوتات بشكل مشترك.



وقامت هذه الروبوتس بتوصيل ما يقرب من 120 طلباً يومياً مع وجود 15 روبوتس في المنطقة التجريبية. وقالت شركة رابي إنها تنوي الاستمرار في هذه التجربة حتى يوليو (تموز) وفي حالة نجاحها ستطبقها في مدن أخرى تعمل بها. ولرابي نحو 200 ألف موزع في تسع دول بأمريكا اللاتينية وأعلنت عن تحقيق زيادة بنسبة 30% في عمليات توصيل الطعام خلال أول شهرين من 2020 قبل بدء العزل العام.