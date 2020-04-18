شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون يرأس غدا الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرأس الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، غدا الأحد، اجتماعت لمجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية اليوم السبت، إن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مناقشة عدد من العروض الوزارية والمصادقة عليها، والمتعلقة بتعديل قانون العقوبات، والتدابير المتخذة لتنشيط الدورة الاقتصادية بعد زوال وباء فيروس كورونا، وفى ضوء إصلاح الحوكمة بالقطاع الصناعي، ووضعية السوق البترولية العالمية.

كما يناقش الاجتماع تطور الأزمة الصحية الوطنية الناجمة عن تفشى فيروس كورونا والتكفل الاجتماعى بالعائلات المتضررة جراء ذلك، إلى جانب التدابير الخاصة بعملية التضامن لشهر رمضان، ومساهمة الشباب والمؤسسات الناشئة فى الوقاية من الكورونا.