شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يعبر عن تقديره لجهود ترامب فى تحقيق استقرار أسواق الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة أنباء البحرين اليوم السبت، إن العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة عبر عن تقديره لجهود الرئيس الأمريكى دونالد ترامب "لتحقيق استقرار أسواق الطاقة والمحافظة عليها لدعم نمو الاقتصاد العالمي".

ورحب ملك البحرين فى اتصال هاتفى مع ترامب بالجهود الأمريكية فى الحفاظ على الأمن والاستقرار فى المنطقة "والدور الفاعل الذى تقوم به قوات القيادة العسكرية الأمريكية لحماية الملاحة الدولية فى الخليج العربى وبحر العرب وباب المندب".

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كما شدد عاهل البحرين "على أهيمة التعاون الدولى لمواجهة جائحة (فيروس كورونا)".