شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة السجون بالجزائر تفتح ورشا لخياطة الكمامات فى 30 سجنا لمكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المديرية العامة للسجون في دولة الجزائر عن فتح ورش خياطة عبر المؤسسات العقابية، لتصنيع كمامات وأيضا بدل واقية من فيروس كورونا لفائدة ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا.

وأكد فيصل بودربالة، مدير السجون لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم إطلاق مبادرة تتمثل في "استحداث ورش لخياطة ما لا يقل عن 200.000 كمامة من قبل نزلاء 30 مؤسسة عقابية عبر الوطن لتلبية الاحتياجات الداخلية لهذه المؤسسات والمحاكم على أن توسع العملية لتشمل خاصة القطاع الصحي".

وأضاف أن هذه العملية التى ستتجدد بمجرد الانتهاء من العملية الأولى تشمل كذلك إنتاج البدلات الخاصة بالسلك الطبي، كما تعتزم الشروع في إنجاز الممرات الخاصة بالتعقيم على مستوى ثلاث مؤسسات.