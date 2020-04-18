شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تغيير أوقات حظر التجوال في شهر رمضان.. يبدأ السابعة بدلا من السادسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قررت سوريا تغيير وقت حظر التجوال في شهر رمضان حيث يبدأ من السابعة ونصف مساءً بدلا من السادسة.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، قرر الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا تعديل أوقات حظر التجوال المفروضة في جميع المحافظات اعتباراً من بداية شهر رمضان المبارك لتصبح من السابعة والنصف مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً مع الاستمرار بالحظر المفروض بين مراكز المدن والأرياف وبين المحافظات والتشديد على ضرورة الالتزام بتطبيق الحظر والإغلاقات المفروضة بهدف الحفاظ على السلامة العامة بالتوازي مع الاستمرار بتقديم الخدمات ومتابعة العملية الإنتاجية والنشاط الاقتصادي.

وخلال اجتماع الفريق اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تم تكليف وزارات الخارجية والداخلية والصحة والنقل دراسة واقع المواطنين السوريين الذين تقطعت بهم ظروف العودة في الخارج ووضع مجموعة من الضوابط والمعايير لاستقدامهم بما يضمن اتخاذ إجراءات السلامة والصحة وفرض الحجر الإجباري لمدة 14 يوماً للقادمين وعدم منح أي استثناءات فيما يخص قرار الحجر.

وفيما يتعلق بالعملية التدريسية تم الطلب من وزارة التربية تحديد موعد لإجراء امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية بكل فروعها عندما تصبح الظروف مناسبة وفق إجراءات السلامة التامة.

وتم تكليف وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والإعلام والاتصالات والتقانة إعداد برامج خاصة تدعم التعليم الالكتروني وتعزز من علاقة الطلاب مع الكتاب وفق الإمكانات المتاحة بالاعتماد على الكوادر المؤهلة والمتخصصة التي تضمن جودة ونوعية خدمات التعليم الالكتروني.

كما تم الطلب من وزارة الإدارة المحلية والمحافظين تنظيم عمليات التنقل بين المحافظات خلال يومي الاثنين والثلاثاء القادمين كما تقرر إعطاء الأولوية في منح “بدل التعطل” للعاملين في قطاعي النقل الجماعي والسياحة.

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وتقرر خلال الاجتماع افتتاح دوائر الجباية المالية والمصالح العقارية في المحافظات على أن يتم تنظيم آلية المراجعة بما يؤمن السلامة الصحية مع الاستمرار بعمل المصارف الحكومية والخاصة وشركات الصرافة المرخصة.

وفيما يخص الحركة التجارية وافق الفريق الحكومي على إعادة افتتاح كل المهن التجارية والخدمية وفق برنامج يوزع أيام الأسبوع بين هذه المهن بمعدل يوم أو يومين حسب كل مهنة وتم تحديد فترة العمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر بما فيها مهنة الحلاقة الرجالية والنسائية التي يتم افتتاحها من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع وفق اشتراطات وضوابط خاصة.

وتم تكليف وزارة الصناعة التنسيق مع الاتحادات المعنية “الصناعة والحرفيين” لوضع تصور واضح حول استئناف النشاط في المناطق الصناعية والحرفية على أن يتم تنظيم افتتاح المحال ضمنها من خلال تقسيم أيام الأسبوع بين جميع المحال الملاصقة ولا يتم السماح بفتح محلين ملاصقين باليوم نفسه ويتم الإشراف على هذه العملية من قبل المحافظين.

وتم تكليف وزارة الداخلية التنسيق مع جهات الإدارة المحلية للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة في جميع المحلات تحت طائلة إغلاق أي فعالية غير ملتزمة بمستلزمات الوقاية من كمامات وقفازات واستعمال أدوات ومنتجات التعقيم المناسبة.

وتم التأكيد على متابعة نتائج كل الإجراءات ومراجعتها وتقييمها بشكل مستمر بحيث يصار إلى اتخاذ ما يلزم بشأنها في ضوء ما يترتب عليها من نتائج على الصعيدين الاقتصادي والصحي.