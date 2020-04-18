مقتل ضابطين سوريين فى عملية نفذها مسلحون بريف درعا الشرقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل ضابطان سوريان؛ اليوم السبت جراء عملية نفذها مسلحون يستقلون دراجة نارية، بريف درعا الشرقي. ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن مصادر محلية سورية القول: إن مسلحين يستقلون دراجة نارية شنوا عملية استهدفت سيارة الضباط على الطريق الواصل بين اللواء 52 والمليحة الغربية على أطراف بلدة الحراك بريف درعا ، الأمر الذى أسفر عن مقتل ضابطين من رتبة عميد وعقيد يعملان فى مقر اللواء 52 بريف درعا".

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