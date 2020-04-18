شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تمدد إجراءات الحجر الصحى وحظر التجوال حتى 29 أبريل الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الجزائرى، اليوم السبت، تجديد العمل بنظام الحجر الصحى الحالى ومجمل التدابير الوقائية حتى 29 ابريل الجارى، بسبب فيروس الكورونا.

وقال بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية اليوم إنه تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، بادر عبد العزيز جراد الوزير الأول لتجديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي ومجمل التدابير الوقائية المرافقة له لفترة إضافية مدتها عشرة أيام حتى يوم 29 أبريل الجاري.

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ووفقا لآخر حصيلة أعلنتها السلطات الجزائرية أمس فقد تم تسجيل 2418 مصابا، و364 متوفيا، بسبب فيروس الكورونا.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضى، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وبدأت السلطات الجزائرية يوم 5 أبريل الجاري تطبيق حظر التجوال الجزئي من 7 مساء إلى 7 صباحا في كافة الولايات الجزائرية الـ48، باستثناء 9 ولايات من بينها العاصمة يكون الحظر فيها من 3 عصرا إلى 7 صباحا، بالإضافة إلى ولاية البليدة (36 كم غرب العاصمة) التي تم وضعها قيد الحجر الصحي الكامل طوال اليوم.