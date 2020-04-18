شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يتفقد مرافق عمان الاستراتيجية للمشتقات النفطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الملك عبد الله عاهل الأردن، مرافق عمان الاستراتيجية للمشتقات النفطية في منطقة الماضونة، وشدد على ضرورة أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدامة تزويد مختلف القطاعات بجميع احتياجاتها من المشتقات النفطية.

ونشر الحساب الرسمى للديوان الملكى الهاشمى عبر تويتر، تفاصيل الزيارة، وعلق: "جلالة الملك عبدالله الثاني يزور مرافق عمان الاستراتيجية للمشتقات النفطية في منطقة الماضونة ويؤكد أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدامة تزويد مختلف القطاعات بجميع احتياجاتها من المشتقات النفطية".



الديوان الملكى الهاشمى

Advertisements

وفى سياق آخر، دعا الملك عبد الله الثانى العاهل الأردنى إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية تتضمن تفاصيل المخزون الاستراتيجي في مختلف القطاعات، ووجه الحكومة إلى إنجاز خطة عودة الطلبة الأردنيين في الخارج، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني.

ونشر الحساب الرسمى للديوان الملكى الهاشمى، تفاصيل الاجتماع وغرد: "الملك عبدالله الثاني يدعو، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية تتضمن تفاصيل المخزون الاستراتيجي في مختلف القطاعات، ويوجه الحكومة إلى إنجاز خطة عودة الطلبة الأردنيين في الخارج".

وتابع الديوان الملكى: "الملك عبدالله الثاني يؤكد ضرورة التعامل بحزم مع أية تصرفات غير مسئولة قد تعرض صحة المواطنين للخطر"، مضيفا: "الملك عبد الله الثاني يؤكد أن رفع الحظر عن أية منطقة أو مدينة، يجب أن تسبقه اختبارات عشوائية واسعة النطاق، للتحقق من عدم وجود إصابات بالفيروس، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، التي توصي بها وزارة الصحة".