لمواجهة كورونا.. الحكومة الليبية تتسلم معدات طبية من الصين

طرابلس / وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الليبية، السبت، تسلمها شحنة معدات وأجهزة طبية من الصين، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأفاد بيان للوزارة التابعة لحكومة الوفاق، عبر فيسبوك، أن الشحنة جاءت بمبادرة من مؤسسة "جاك ما" الصينية، وتحت إشراف الاتحاد الإفريقي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي.

Advertisements

و"جاك ما"، هو صاحب مجموعة "علي بابا" الصينية الشهيرة للتجارة الإلكترونية.

وبلغ عدد مصابي كورونا في ليبيا 49، والمتعافين 11، فضلا عن وفاة واحدة، بحسب بيانات المركز الوطني.

والأربعاء الماضي، أعلنت الحكومة فرض حظر تجوال شامل اعتبارا من الجمعة لمدة 10 أيام، ضمن تدابير مجابهة تفشي الفيروس.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.