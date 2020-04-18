كورونا.. المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية في البلاد شهرا

الرباط / تاج الدين العبدلاوي / الخليج 365
أعلنت السلطات المغربية، مساء السبت، تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد شهرا إضافيا، في إطار إجراءاتها للاحتراز من فيروس كورونا.
جاء ذلك في بيان للحكومة، عقب اجتماع خصص للتصديق على التمديد.
وأوضح البيان أنه تم "تمديد حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من الاثنين 20 أبريل/ نيسان 2020، إلى الأربعاء 20 مايو/ أيار 2020".
وأعلنت السلطات في 20 مارس/ آذار الماضي، حالة الطوارئ الصحية لشهر، وتقييد الحركة في البلاد كوسيلة لـ "إبقاء فيروس كورونا تحت السيطرة".
ويأتي القرار من أجل محاصرة انتشار الفيروس الذي أصاب حتى صباح السبت 2685 شخصا، توفي منهم 137، فيما تعافى 314.
وفي 3 مارس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل أول إصابة بالفيروس في مدينة الدار البيضاء (شمال)، لمواطن كان مقيما في إيطاليا.
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