كورونا.. 3 وفيات في الجزائر وواحدة في العراق

الجزائر، العراق / حسان جبريل - علي جواد / الخليج 365
سجلت الجزائر، السبت، 3 وفيات بفيروس كورونا، فيما سجل العراق وفاة واحدة.
وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في الجزائر إلى 367 وفي العراق إلى 82.
في الجزائر، قال الناطق باسم خلية أزمة "كورونا" بوزارة الصحة جمال فورار، في بيان، إنه تم تسجيل 3 وفيات بالفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وأضاف فورار أنه تم تسجيل 116 إصابة جديدة و48 حالة تعاف.
وبذلك، يرتفع إجمالي إصابات "كورونا" في الجزائر إلى 2534، من ضمنها 367 و894 حالة تعاف.
ويتواجد 40 مصابا في العناية المركزة بمستشفيات البلاد، وفق فورار.
وتعتبر حصيلة وفيات السبت (3 حالات) الأضعف في الجزائر منذ عدة أسابيع؛ حيث يعد هذا البلد الأعلى عربيا من حيث معدل الوفيات بـ"كورونا".
في العراق، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، إن "مختبرات وزارة الصحة سجلت 31 إصابة جديدة بكورونا، إضافة إلى حالة وفاة واحدة في بغداد".
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1513 منها 82 وفاة و953 حالة شفاء.
وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و287 ألفا، توفي منهم أكثر من 157 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 585 ألفا، حسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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