لمواجهة كورونا.. "صحة" غزة تدعو لتوفير المستلزمات الطبية

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365 دعت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، المجتمع الدولي إلى توفير المستلزمات الطبية للقطاع لمواجهة فيروس كورونا. وقال أشرف القدرة، الناطق باسم الوزارة، في مؤتمر صحفي بمدينة غزة: "المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الإنسانية في دعم غزة بالأدوية وأجهزة التنفس والمستهلكات الطبية وأسرة العناية المركزة". وأضاف القدرة: "على الأمم المتحدة التحرك العاجل لتلبية الاحتياجات الطارئة لغزة لتتمكن من مواجهة كورونا". Advertisements وأشار أن الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من 13 عاما، تسبب بتدهور المنظومة الصحية بالقطاع. ولفت القدرة إلى أن وزارته وضعت 2021 شخصا داخل مراكز الحجر الصحي بالقطاع، وتتابع حالتهم الصحية بشكل متواصل، ضمن تدابير منع تفشي كورونا. وحتى السبت، سجلت فلسطين 313 مصابا بكورونا منهم 13 في قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة. ويعاني قطاع غزة المحاصر من إسرائيل للعام الـ13 على التوالي، مع ضعف في النظام الصحي، ونقص في الأدوية والمستلزمات الطبية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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