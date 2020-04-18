قطر.. "القوات الخاصة" تنهي دورات بحرية لـ"رفع الجاهزية"

الدوحة / الخليج 365

أعلنت القوات الخاصة المشتركة التابعة للجيش القطري، السبت، انتهاء دورات بحرية خاصة لمنتسبيه، بغرض "رفع الجاهزية والكفاءة".

وأفادت وزارة الدفاع القطرية، في بيان، أن "القوات الخاصة المشتركة احتفلت بانتهاء عدد من الدورات البحرية بمشاركة قوات بريطانية".

وأوضحت أن الدورات تمت بمقر القوة الخاصة البحرية في الدوحة، واستمرت 28 أسبوعا.

Advertisements

واشتملت الدورات على "مراحل تدريبية متقدمة تهدف لرفع جاهزية وكفاءة الفريق الخاص البحري"، حسب البيان.

ولفت البيان إلى أن الحفل أقيم بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية، إلى جانب اللواء الركن هزاع بن خليل الشهواني قائد الحرس الأميري.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.