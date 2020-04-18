الدوحة / الخليج 365
أعلنت القوات الخاصة المشتركة التابعة للجيش القطري، السبت، انتهاء دورات بحرية خاصة لمنتسبيه، بغرض "رفع الجاهزية والكفاءة".
وأفادت وزارة الدفاع القطرية، في بيان، أن "القوات الخاصة المشتركة احتفلت بانتهاء عدد من الدورات البحرية بمشاركة قوات بريطانية".
وأوضحت أن الدورات تمت بمقر القوة الخاصة البحرية في الدوحة، واستمرت 28 أسبوعا.
واشتملت الدورات على "مراحل تدريبية متقدمة تهدف لرفع جاهزية وكفاءة الفريق الخاص البحري"، حسب البيان.
ولفت البيان إلى أن الحفل أقيم بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية، إلى جانب اللواء الركن هزاع بن خليل الشهواني قائد الحرس الأميري.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر قطر.. "القوات الخاصة" تنهي دورات بحرية لـ"رفع الجاهزية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.