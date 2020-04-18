محافظة محايل عسير تصدر بيان بخصوص مقطع سوق المواشي

أوضح مدير العلاقات العامه والاعلام والمركز الاعلامي بمحافظة محايل عسير عبدالله الغالبي أنه إشارة لما تم تناقله عبر مواقع التواصل الإجتماعي ” السناب شات ” اليوم لمقطع فيديو لايتجاوز عرضه “31” ثانية لسوق المواشي بمحايل عسير ، ولما لأهمية ذلك . فقد أكد محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي إلى أنه تابع مع مدير شرطة المحافظة العميد صالح اليزيدي ومدير مرور المحافظة ورئيس البلدية لتنظيم الحركة الأمنية داخل السوق والتأكيد على دخول مركبات المواشي ، وتحويل مركبات المتسوقين للمواقف الخاصة بها .

مبينآ أنه سيتم تشكيل لجنة من المحافظة والشرطة والبلدية وفرع وزارة البيئة والزراعة للوقوف على سوق الماشية بالمحافظة لتطبيق الاحترازات الصحية للوقاية من جائحة كورونا وإتخاذ الإجراءات النظامية لمصور المقطع كونه لايمثل أي وسيلة أعلامية رسمية .

وشدد ” الفلقي ” على أهمية أخذ المعلومات الصحيحه من مصادرها الرسمية سواء أكان من المحافظة أو الجهات الرسمية .

من جهة أخرى أكد رئيس البلدية سعيد حافظ إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية بالمحافظة بتنسيق دخول المركبات الخاصة ببيع المواشي فقط ، مع التأكيد على أهمية أخذ مسافات كافية بين مرتادي سوق المواشي من أجل الحد من أنتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) واستخدام الكمامات والمعقمات ، لافتآ إلى أنه تم التأكيد على جميع الباعه على عدم أنزال المواشي إلى وسط السوق والإكتفاء ببقاء المواشي في صناديق المركبات ، منوهآ بانه يتواجد عدد من مراقبي البلدية في السوق بشكل يومي لمراقبة السوق وتنظيمه .

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