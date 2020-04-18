زمام اوبك بيد الرياض

في مارس الماضي فشلت دول اوبك+ في توقيع إتفاق على خفض الإنتاج اليومي من النفط نتيجة لإنسحاب موسكو ورفضها الإتفاق الذي يقضي بتخفيض أكثر من مليون و٥٠٠ برميل يومياً

وجاء رفض موسكو التوقيع على هذا الإتفاق خشيةً منها أن تفقد حصتها في السوق النفطية بعد تحقيق النفط الصخري الأمريكي مكاسب كبيرة في مما اضطرها إلى العمل على احد خيارين كلاهما مُر

الأول هو رفضها التوقيع ويترتب على ذلك الرفض هبوط أسعار النفط وهو أمر سيء على إقتصادها المنهك أصلاً بالعقوبات الأمريكية الأوروبيه والركود الناتج منذ الأزمة الإقتصادية عام٢٠٠٨ ،والأمر الآخر هو الموافقة على الإتفاق الذي يثير مخاوفها من خسارة عملاءها في السوق النفطية وهذا أمر أسوأ من سابقه بكثير مما إضطرها إلى إتخاذ قرار الإنسحاب من الإتفاق للحفاظ على مكانتها السوقيه وعملاءها مما أدى إلى إستمرار تدهور أسعار النفط.

وعلى الفور انتهجت الرياض الرد على موسكو بسياسة زيادة العرض وانخفاض الطلب لإرغامها على دعم الأسعار فقامت بإغراق الأسواق النفطية بما يقارب ١١ مليون برميل يومياً وعرض تخفيضات كبرى لعملاءها في السوق وأعلنت أنها تعتزم زيادة العرض إلى أكثر من ١٢ مليون برميل يومياً مما أدى إلى هبوط حاد في أسعار النفط الى أدنى مستوى له منذ ما يقارب ٣٠ عام مما أدى الى قيام حرب أسعار بين الطرفين وكانت الرياض هي الطرف الأقوى.

وقد عانت الإقتصادات العالمية نتيجةً لتدني أسعار النفط إضافة إلى الخلاف الذي دبّ تحت قبة اوبك+ والتأثير السلبي القوي الذي لا زالت تخلفه أزمة كرونا عليها وكان في مقدمتهاالإقتصادين الأمريكي والروسي مما اضطر قادة الدولتين إلى التحدث إلى بعضهما والإتفاق على ضرورة أن توافق موسكو لمطالب الرياض لوضع حد لتدهور أسعار البترول وهذا ما حدث فعلاً

فعقب موافقة موسكو على مطالب خفض الإنتاج دعت السعودية دول اوبك+ لعقد إجتماع طارئ وتم الإتفاق التاريخي الذي أقر أكبر عملية تخفيض إنتاج منذ إنشاء منظمة اوبك عام ١٩٦٠.

كتبه : سعيد ابو جلوي