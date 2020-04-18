هل الانصاف “تطبيل”؟

يرد مصطلح “تطبيل” على لسان الكثير من البشر وقد يظن البعض أنه قاصر فقط على دول العالم الثالث بينما الحقيقة تقول بأن تداوله يشمل أغلب دول العالم ولكن بنسب مختلفة ومتباينة بالطبع حيث أن استخدامه في دول العالم الثالث والدول العربية تحديداً أوسع انتشاراً وأكثر قبولاً فهذه الدول على سبيل المثال تجد فيها أن كل من يهب لينصف حكومته ويعترف بفضلها تُلصق به فوراً تهمة “التطبيل” دون أدنى تردد أو حذر من قبل المناهضين لتلك الحكومة الذين يرون أن النضج والعقل وتسليط الضوء على الايجابيات الواضحات لهذه الحكومة هو في حد ذاته تهمة يجب على صاحبها الدفاع عنها أمامهم وأمام كل من يتبنى أن حكومته مجرد سلطة تنتهج الاضطهاد والتنكيل والاستبداد وتعمل على حرمان شعبها من حقوقه أياً كان تعريف هؤلاء المناهضين لحجم هذه الحقوق ونوعها وهذا الأمر يجعل حالة الاستقطاب حادة جداً بين حكومات هذه الدول وبين المعادين لها حتى من بني جلدتها الذين هم عادة الناشرين والمؤيدين والمروجين لمجابهتها ومحاربة سلطتها والعمل على تقويضها أو في الحد الأدنى العمل على تشويهها والإساءة إليها وهذا يقودنا للحديث عن دولة معينة تتلقى النصال تلو النصال من كل حدب وصوب في هذا المجال وما يزيد الامر سوء على هذه الدولة أن بعض هذه النصال تأتيها حتى من أقرب الناس لها وهذه الدولة هي المملكة العربية السعودية.

إن من السهل جداً على الكثير من الدول التنظير وإلقاء المواعظ والمحاظرات عما يجب أن يكون عليه حال الدول مع شعوبها وهنا نسأل متى تتبين حقيقة تبني وتفعيل هذه الدول لما تمارسه من محاظرات ومواعظ تتشدق بها على غيرها؟.

إن أهم محك يظهر مدى حقيقة هذا التبني والتفعيل هو وقوع النوازل بهذه الدول لأن من شأن ذلك أن يمنح المنصف المحايد حينها القدرة على تمحيص هذا التبني وقياس مدى تفعيل متطلباته فالامام الشافعي في تراثنا نحن المسلمين يقول:

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جزى الله الشدائد كل خيرٍ

عرفت بها عدوي من صديقي

ومن بين هذه الشدائد مأزق عالمي يعيشه العالم بأسره حالياً ألا وهو جائحة “كورونا” والتي أظهرت زيف إدعاء الكثير من الدول التي تزعم رعايتها لحقوق الأنسان ومراعاتها لكل ما قد يحتاجه وهذا الزيف ظهر عندما تطلب الأمر الصرف المادي الكبير الذي يجب على هذه الدول دفعه في سبيل مكافحة هذا الوباء والعمل على احتوائه وتقليص تداعياته ومن بين هذه الدول أعظم دولة في العالم أمريكا إلى جانب الكثير من الدول الأوروبية الغنية التي رأيناها كيف خلعت هذا القناع المزيف عن وجهها الحالك السواد وظهرت على حقيقتها وأتضح أن أهم حق عندها يجب مراعاته والعناية به هو المال وصرف أقل قدر منه حتى لو كان ذلك على حساب صحة وسلامة شعوبها فكانت النتيجة أن هذه الدول أصبحت الآن بؤرة “كورونا” الأكبر عالمياً بينما وجدنا دول أخرى لطالما اتهمتها الدول سالفة الذكر بانتهاك حقوق الأنسان واضطهاده والعمل على تحييد أهمية احتياجاته واجهاض مختلف تطلعاته، وجدنا هذه الدول تظهر التزام أكبر وعناية أرقى ورعاية أشمل وأفضل بصحة كافة قاطنيها المواطن منهم والمقيم بل وحتى المخالف لقوانين الاقامة في تلك الدول وعلى رأس هذه الدول الدولة السعودية حفظها الله فلقد اتخذت السعودية العديد من الاجراءات والقوانين الطارئة التي سعت وتسعى من خلالها لمحاصرة هذا الوباء واحتوائه بما يكفل حفظ سلامة وصحة شعبها، اجراءات لم تتخذ عشر معشارها معظم ما يسمى زوراً بالدول الراعية لحقوق الإنسان ومن بين هذه الاجراءات مثلاً منحها اجازات مفتوحة مدفوعة الرواتب لكافة موظفيها وتوفيرها للعلاج المجاني لكل من يحتاجه مواطن كان أو مقيم أو حتى مخالف وأيضاً منعت البنوك من تجميد حسابات عملائها بالاضافة لتأمين كافة الاحتياجات التموينية لجميع سكّانها مع مراقبة وحوكمة اسعار هذه السلع قدر المستطاع وكذلك أبدت اهتمام كبير برعاياها في الخارج والتكفل بكافة احتياجاتهم طيلة بقاء هذه الجائحة دون علاج كما أبدت استعدادها لمساعدة الراغبين منهم في العودة للوطن متكفلةً بجميع مصاريف عودتهم بالإضافة إلى الكثير من الاجراءات الأخرى التي لا يتسع المجال لذكرها وجميع هذه الاجراءات أثبتت وأظهرت بما لا يدع مجالاً للشك مدى حرص القيادة السعودية على توفير كل ما فيه خير لشعبها وتجنيبه أغلب ما قد يضرّ به بكل ما أوتيت من قدرات وامكانات دون شعور شعبها بالحاجة للقيام بمظاهرات ومطالبات أو غيرها من المظاهر العنيفة التي تلجأ إليها الكثير من الشعوب عند شعورها بأن ما تعانيه وتكابده هو نتيجة إهمال واضح لها واهتمام قاصر بها من قبل حكوماتها.

ختاماً إن ما يجب أن يعلمه السعوديون تحديداً أن مرورنا بهذه الشدّة جعل ولائنا وسمعنا وطاعتنا لولاة أمرنا أكبر وأعمق من أي وقت مضى وكل هذه الجهود الخرافية التي تبذلها الدولة يجب ألا تقابل منّا نحن السعوديين إلا بالشكر والعرفان وليس بالجحود والنكران فنحن ننعم بنعم يتمنى الحصول على اليسير منها الكثير الكثير من سكان هذا العالم بل وينعم بها حتى المنتقدون لها المقيمون بين ظهرانيها والذين منهم للأسف مواطنون نراهم يحاضرون ويُنضّرون علينا عن سياسات للدولة يصفونها بالسلبية في ظل تمتعهم بكل هذه النعم التي يحسدهم عليها الكثير لذا لزم أن نُذكّر هؤلاء أولاً بقول الله تعالى: “وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان” وإن لم يجد هذا نفعاً فإننا نقول لهم إن كان الإحسان إلى حكومتنا في عرفكم وفي عرف غيركم “تطبيل” فمرحى ثم مرحى بهكذا “تطبيل”.