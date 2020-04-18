الأهلي يشكو عبدالله السعيد مجددا للاتحاد المصري

تقدمت إدارة النادي الأهلي بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة بحقهم لدى اللاعب عبدالله السعيد بعدما قام الأخير بفسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي وعاد للانضمام لنادي مصري (بيراميدز) دون أن يحصل الأهلي على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي بينه وبين أهلي جدة واللاعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادي السعودي قبل عامين.

وذكر النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي اليوم السبت أن شكواه للاتحاد المصري جاءت بعدما تلقيه ردا من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بأنه لم يعد منوطًا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادي لأن اللاعب حاليا ضمن صفوف ناد مصري، وبالتالي بات الأمر شأنا داخليا والمسؤول عنه هو الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتضمن رد الفيفا أيضا أنه قام باستطلاع موقف أهلي جده السعودي من الأزمة والذي أفاد بأن اللاعب هو من قام بفسخ تعاقده وانضم لنادي بيراميدز المصري، “ولذلك تقدمت إدارة النادي الأهلي المصري بالشكوى المشار إليها مجددا لاتحاد الكرة للحفاظ على حقوق النادي، خاصة وأن الإدارة كانت لجأت منذ البداية لاتحاد الكرة بخصوص نفس الأزمة وجاء رده سريعا بأنه ليس المسؤول عن فض هذا النزاع لأن هناك طرف خارجي وهو أهلي جده السعودي؛ وبالتالي لجأ النادي إلى الفيفا، وتلقى الرد الذي سبق الإشارة إليه”.

وحرصت إدارة الأهلي على دعم الشكوى المقدمة للاتحاد المصري بنسخة من العقد الثلاثي والذي اشترط في أحد بنوده الرئيسية أنه “لا يحق للاعب الانضمام لأي ناد مصري طوال فترة تعاقده مع أهلي جدة، وحال مخالفة ذلك يحصل النادي الأهلي على شرط جزائي قيمته 2 مليون دولار”.

كما تم تدعيم الشكوى بالمكاتبات الواردة من الفيفا في هذا الشأن “والتي أشارت بوضوح إلى أحقية النادي في المطالبة بحقوقه بتقديم شكواه للاتحاد المصري لكرة القدم بعد انضمام اللاعب لنادي مصري بالمخالفة لشروط بيعه للنادي السعودي”.