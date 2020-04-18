كورونا…ساوت الرؤوس

بكورونا.. تساوت الرؤوس، فمنها من قطف، ومنها من اينع، ومنها من يحاول النجاة.

تساوى اليوم عامل النظافة المتجول في الطرقات لجمع القمامة،بذلك الثري الفض صاحب الإبتسامة اللؤلوئية والكرش البارز والرأس الفارغ.

أربعة جدران لا خامس لها تحوي تحت أسقفها الرث منها والصلب ذلك الغني والفقير إجبارآ لا خيار لهما فيها ؛ لا سفر؛ لا نزهه؛ لا ترفيه؛ لا هدر للأموال في الطرقات الوحلة، وعلى رؤوس الغانيات، بعد اليوم ،فثروات الأرض لن تنجي الثري من هول الإصابة إن لم يختبئ كالجرذ في جحره،وكذلك حال الفقير لن ينجو إلا إذا التزم بوسائل السلامة.

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الميزان الآن أعتدل زال عنه الإعوجاج حتى إشعار آخر؛ ربما يوم، او سنه، أو دهرآ، لا نعلم، لن يتألم من العزل إلا الثري الذي اعتاد الطيران هنا وهناك، فالفقير لا جزر تغريه، ولا راقصات تلهيه، ولا تأفف من زحمة الفراغ في حياته، فهو ولد بلا فراغ، بلا طموح، بلا امنيات، فقد هم واحد وهو توفير قوت ذويه لا أكثر ولا اقل.

أسرة المشافي تراصت بجانب بعضها البعض لخدمة كلاهما الغني منهم والفقير والطبيب المداوي واحد”، وكلاهما أيضآ ينتظران بصمت اللقاح المنقذ بنفس الجرعة وبنفس الكمية، وكأن كورونا لم يأتي فقط لجز الأرواح البشرية ولكن اتى ليكون أيضآ معلم قاسي لتأديب بعض النفوس المتغطرسة المليئة بالنرجسبة والتي ازدات في زمن شبكات التواصل الاجتماعي.

تلك النوافذ السريعة التي يظهر منها كل ثري متباهي بموائده الغضة والسمينة، وسياراته الفارهه، والقصور المقتظة بالخدم، وبكورونا اليوم تساوت الرؤوس!!! و أصبح مصير الثري كمصير خادمة بل أشد وجعآ فجسدة رخو طري لم يعتد قسوة الحياة ولا تحمل وخزات الحقن البائسة وأجهزة التنفس الإصطناعية ورائحة الموت فيها .