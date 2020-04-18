القبض على 3 مواطنين سطوا على منزل بحي الصحافة في الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر التويجري، بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من القبض على ثلاثة مواطنين ، تورطوا بالسطو على أحد المنازل بحي الصحافة شمال العاصمة الرياض، وسرقة مركبتين متوقفتين بفناء المنزل، والاستيلاء على أجهزة إلكترونية وبطاقات صرفٍ بنكية، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم للنيابة العامة. انشر الخبر :

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