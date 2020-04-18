دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تقدم هاتف Galaxy Note 20 في أغسطس بقدرة 4000 mAh في البطارية ظهر على التقنية بلا حدود.

أكد تقرير جديد جاء عبر Galaxy Club على أن العملاق الكوري تستعد لإطلاق هاتف Galaxy Note 20 خلال شهر أغسطس، على أن يأتي هذا الإصدار بقدرة 4000 mAh في البطارية.

قدمت شركة سامسونج هاتف Galaxy Note10 خلال العام الماضي بقدرة 3500 mAh في البطارية، ومن جديد تستعد سامسونج لإطلاق الإصدار القادم من سلسلة Galaxy Note الذي يأتي بترقية جديدة في سعة البطارية.

أشارت المدونة الألمانية إلى أن هاتف Galaxy Note 20 يعرف الآن بنموذج EB-BN980ABY، ويضم بطارية بقدرة 3880 mAh أو بقدرة 4000 mAh، وهي سعة تحاكي ما قدمت سامسونج في هاتف Galaxy S20.

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أيضاً تشير التوقعات إلى أن سامسونج ستدعم الإصدار الأعلى من السلسلة Galaxy Note 20 Plus بقدرة أعلى في البطارية تصل إلى 4500 mAh أو قدرة بطارية 5000 mAh وهي نفس السعة التي قدمت من سامسونج لهاتف S20 Ultra.

يذكر أن هاتف Galaxy Note 20 Plus رصد في Geekbench في بداية هذا الشهر بنظام تشغيل Android 10، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ورقاقة معالج يشار إلى أنها إصدار كوالكوم القادم Snapdragon 865 Plus، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن سلسلة هواتف Galaxy Note 20 حتى الإعلان الرسمي في أغسطس.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تقدم هاتف Galaxy Note 20 في أغسطس بقدرة 4000 mAh في البطارية ظهر على التقنية بلا حدود.