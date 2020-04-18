كورونا.. الجزائر تمدد الحجر الصحي 10 أيام إضافية

الجزائر/ حسان جبريل/ الخليج 365

أعلنت رئاسة الوزراء الجزائرية، السبت، تمديد إجراءات الحجر الصحي 10 أيام إضافية، لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقالت رئاسة الوزراء، في بيان نقله التلفزيون الرسمي، إن "تمديد إجراءات الحجر الصحي 10 أيام إضافية حتى 29 أبريل/نيسان الجاري، هدفه الحد من انتشار كورونا".

وكان من المفترض أن تنتهي إجراءات الحجر الصحي في الجزائر، الأحد، بموجب قرار سابق صدر في الرابع من الشهر الجاري.

وتبدأ إجراءات التمديد الجديدة اعتبارا من الإثنين.

ولفت البيان إلى أن التمديد يشمل جميع التدابير الوقائية المصاحبة للحجر الصحي (وقف المواصلات العامة داخل المدن وبين المحافظات والملاحة الجوية وتعليق الدراسة وأنشطة تجارية واقتصادية).

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وأبقى القرار على الحجر الصحي الكلي بولاية البليدة (جنوب العاصمة) التي تعد بؤرة الوباء الرئيسية في البلاد، حيث يمنع الدخول والخروج من هذه المحافظة.

وبموجب هذا التمديد ستبقى 9 ولايات خاضعة لإجراءات حظر تجوال من الثالثة عصرا (14:00 ت.غ)، إلى غاية السابعة من صباح اليوم الموالي (06:00 ت.غ).

وتسري هذه الإجراءات في ولايات الجزائر العاصمة، ووهران وتلمسان (غرب) وتيبازة وعين الدفلى وتيزي وزو وبجاية والمدية (وسط)، وسطيف (شرق).

بينما ستخضع 38 ولاية جزائرية لحظر تجوال ليلي من السابعة مساء (18:00 ت.غ)، وحتى السابعة من صباح اليوم الموالي (06:00 ت.غ).

ودعا بيان رئاسة الوزراء الجزائرية المواطنين للتقيد بإجراءات الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي لكبح انتشار الوباء.

وحتى مساء الجمعة، سجلت الجزائر 2418 إصابة بكورونا، منها 364 وفاة، بينما تعافى 864 مصابا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.