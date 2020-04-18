قوات "الوفاق" تأسر 102 من مليشيا حفتر وتستولي على معدات عسكرية

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت قوات الحكومة الليبية، السبت، أسر 102 من مليشيا خليفة حفتر، والاستيلاء على معدات عسكرية كبيرة، بينها دبابات، خلال تقدمها نحو مدينة ترهونة الاستراتيجية، جنوب العاصمة طرابلس.

وصباح السبت، أعلنت القوات الحكومية إطلاق عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على ترهونة، التي تعتبر غرفة عمليات حفتر المركزية غربي البلاد، وآخر معاقله الرئيسية بمدن غلاف طرابلس.

وتشير المعلومات الواردة من مصادر متطابقة، إلى إحراز القوات الحكومية انتصارات متسارعة باتجاه السيطرة على ترهونة.

إذ أعلن المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التابعة لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، عبر فيسبوك، أن القوات الحكومية تمكنت، خلال تقدمها باتجاه ترهونة، من أسر 102 عنصر من مليشيا حفتر حتى الساعة (14:30 ت.غ).

وأضاف أن القوات الحكومية استولت أيضا على مدفع هاوزر، و4 دبابات، و4 عربات عسكرية، وقاذف هاون.

وبث المركز مقطعا مصورا يظهر استيلاء القوات الحكومية على دبابة من مليشيا الكانيات (اللواء التاسع)، التابعة لحفتر، والتي تحمي ترهونة.

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وفي وقت سابق السبت، أعلن الناطق باسم المركز الإعلامي لـ"بركان الغضب" مصطفى المجعي، أن قوات الحكومة تواصل تقدمها باتجاه مركز ترهونة.

وأضاف المجعي، للأناضول، أن الاشتباكات بين القوات الحكومية ومليشيا حفتر، تدور في عدة محاور بمحيط المدينة.

وأشار أن قواتهم تمكنت من السيطرة على عدة تمركزات لمليشيا حفتر، في محوري الطويشة وصلاح الدين، جنوبي طرابلس.

وتعتبر ترهونة، مدينة استراتيجية لحفتر، فهي نقطة ارتكاز رئيسية لمليشياته في هجومها على طرابلس، ومنها تنطلق الإمدادات بالأسلحة والذخائر والوقود القادمة من قاعدة الجفرة الجوية، إلى جبهات القتال في العاصمة.

كما أن ترهونة تمثل الخزان البشري الرئيسي لمليشيات حفتر في المنطقة الغربية، بفضل مليشيا الكانيات، التي تمثل رأس حربة العدوان على طرابلس، بحكم معرفتها الجيدة بأرض المعركة.

ومنيت مليشيا حفتر، خلال الأيام الأخيرة، بهزائم عسكرية كبيرة على يد قوات الحكومة، أبرزها خسارة مدن الساحل الغربي للبلاد حتى الحدود التونسية.

وردا على انتهاكات المليشيا المستمرة، أطلقت الحكومة في 26 مارس/ آذار الماضي، عملية "عاصفة السلام" العسكرية ضد مليشيا حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.