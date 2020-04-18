بعد إجلائهم من السعودية.. 171 تركيا يدخلون الحجر الصحي

أضنة / الخليج 365

ـ ضمن عملية إجلاء واسعة بتعليمات من الرئيس أردوغان، وتنسيق نائبه أوقطاي، وجهود وزارة الخارجية

ـ العملية تتضمن إجلاء قرابة 25 ألف مواطن من 59 بلدا، لقضاء شهر رمضان وعيد الفطر مع ذويهم

فرضت السلطات التركية على 171 مواطنا تم إجلاؤهم من السعودية، حجرا صحيا في سكن طلابي بولاية أضنة، ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا.

ووصل المواطنون الأتراك مطار أضنة الدولي (جنوب)، السبت، حيث خضعوا لفحوصات طبية، ومن ثم نقلوا بالحافلات إلى السكن الطلابي، تحت إشراف عناصر شرطة.

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ووضع المواطنون في غرف مستقلة داخل السكن الطلابي، على أن يبقوا بالحجر الصحي 14 يوما.

والجمعة، أعلن فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، أن بلاده أطلقت عملية إجلاء واسعة النطاق، بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، لجلب قرابة 25 ألفا من رعاياها في 59 بلدا، لقضاء شهر رمضان وعيد الفطر مع ذويهم.

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