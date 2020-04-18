ليبيا.. مقاتلات "الوفاق" تستهدف آليتين عسكريتين لحفتر بترهونة

وليد عبد الله / الاناضول

أعلنت قوات الحكومة الليبية، السبت، أن مقاتلاتها استهدفت آليتين عسكريتين لمليشيا خليفة حفتر في مدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم قوات حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا، محمد قنونو، نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" عبر فيسبوك.

وقال قنونو إن "سلاح الجو الليبي نفذ طلعة قتالية استهدفت مدرعة إماراتية وآلية مسلحة لمليشيا حفتر الإرهابية في ترهونة".

في السياق ذاته، أفاد مصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لـ"بركان الغضب"، أن قوات الحكومة تواصل تقدمها باتجاه مركز ترهونة.

وأضاف المجعي، للأناضول، أن الاشتباكات بين القوات الحكومية ومليشيا حفتر تدور في عدة محاور بمحيط المدينة.

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وأشار أن قواتهم تمكنت من السيطرة على عدة تمركزات لمليشيا حفتر في محوري الطويشة وصلاح الدين جنوبي طرابلس.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت القوات الحكومية إطلاق عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على ترهونة، التي تعتبر غرفة عمليات حفتر الرئيسية غربي البلاد.

ولاحقا، أعلنت مقتل 8 مسلحين وأسر 16 آخرين، إلى جانب اقتحام "معسكر الحواتم" المهم، الواقع ضمن الحدود الإدارية لترهونة، والسيطرة على آليات عسكرية عديدة.

ومنيت ميليشيا حفتر، خلال الأيام الأخيرة، بخسائر عسكرية كبيرة على يد قوات الحكومة، وأبرزها خسارة مدن الساحل الغربي للبلاد حتى الحدود التونسية.

وردًا على انتهاكات المليشيا المستمرة، أطلقت الحكومة في 26 من مارس/آذار الماضي، عملية "عاصفة السلام" العسكرية ضد مليشيا حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.