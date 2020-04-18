الدفاع الجزائرية: لا حملة إقالات أو توقيفات بقيادة الجيش

الجزائر /عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365

نفت وزارة الدفاع الجزائرية، السبت، أنباء متداولة عن قيام رئيس البلاد عبد المجيد تبون بحملة إقالات وتوقيفات لقيادات في الجيش.

وقالت الوزارة، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "مواقع إلكترونية ووسائط تواصل اجتماعي تداولت الجمعة معلومات مغلوطة وإشاعات حول تنحية وتوقيف عدد من القيادات المركزية وإطارات عليا بالجيش".

وتابع البيان: "وزارة الدفاع تفند قطعيا هذه الدعايات المغرضة الصادرة عن أبواق ومصالح لم تعجبها التغييرات التي باشرها السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع".

وكانت مواقع إلكترونية جزائرية أغلبها لمعارضين في الخارج تداولت، خلال الأيام الماضية، أنباء حول إقالات في قيادة الجيش لم يعلن عنها رسميا، تبعتها حملة توقيفات لقيادات رفضت قرارات الرئيس، وفي مقدمتهم الجنرال واسيني بوعزة مدير الأمن الداخلي المقال.

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واعتبرت الوزارة، في بيانها، أن ذلك يأتي في إطار "محاولة يائسة لبث البلبلة وزرع الشك في صفوف الجيش".

وشددت على أن جميع القرارات المتخذة في هذا الإطار "يتم التعامل معها إعلاميا بكل الشفافية المطلوبة ويتم إطلاع الرأي العام بها في الوقت المناسب".

ومؤخرا، أجرى الرئيس تبون، الذي تقلد السلطة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تغييرات لعدد من قيادات الجيش، شملت قيادة القوات البرية، وقسمي الأمن الداخلي والخارجي بالمخابرات.



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