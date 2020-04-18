الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وفاة سعد القذافي في أحد سجون طرابلس

توفي اللواء سعد مسعود القذافي آمر الحراسة الشخصية للعقيد القذافي في سجنه عقب 9 أعوام مكث فيها داخل سجون طرابلس، رغم صدور قرار بالإفراج عنه فبراير الماضي.

وأفادت قناة "ليبيا 24" أن سعد القذافي توفي اليوم في سجنه رغم صدور حكم بالإفراج عنه عام 2017 وتأكيد الحكم في فبراير الماضي.

وكان اللواء سعد مسعود القذافي قد حصل في مايو 2017 على حكم بالبراءة مما نسب إليه من تهم، تم على أساسها اعتقاله في أغسطس 2011، وتم تأكيد حكم البراءة في فبراير الماضي.

وتقلد اللواء سعد مسعود القذافي، عدة مناصب أمنية أهمها، آمر سرية الحراسة الخاصة بالزعيم الراحل معمر القذافي، وآمر كتيبة الصمود بالجيش، ولكنه اشتهر في المجال الرياضي ودعمه للرياضة، وقد تقلد منصب رئيس نادي الاتحاد لعدة سنوات.