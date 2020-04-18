8 آلاف متطوع من 115 جنسية سجلوا في حملة «الإمارات تتطوع»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت المتحدثة الرسمية عن حملة الإمارات تتطوع حصة تهلك، إن الحملة هي أولى مبادرات اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات، لتوحيد جهود كافة الجهات والأفراد في مجال التطوع في الدولة. مشيرة إلى أن عدد المتطوعين المسجلين في حملة «الإمارات تتطوع» بلغ أكثر من 8000 متطوع ميدانياً وافتراضياً، ومن 115 جنسية مقيمة على أرض الدولة مُنذ انطلاقها قبل أيام قليلة.



جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الدورية بشأن مستجدات كوفيد19 في الإمارات.

وتابعت حصة تهلك: سجل حتى الآن في المنصة الخاصة بحملة «الإمارات تتطوع» أكثر من 3000 متطوع متخصص من الكوادر الطبية من مختلف الجنسيات ونتطلع لاستقبال المزيد. مضيفة: لدينا حالياً في الميدان أكثر من 900 متطوع يقدمون الدعم للفرق الطبية، ويشاركون في برنامج التعقيم الوطني، وتفتيش المرافق ومراكز الاتصال، إضافة إلى تطوعهم في المحاجر الصحية من خلال الرد على استفسارات النزلاء، وتقديم الدعم النفسي والتنسيق العام.

وأوضحت المتحدثة الرسمية عن حملة الإمارات تتطوع، أن أولوية الحملة خلال الفترة الحالية، استقطاب أصحاب الخبرة والمهارات من الكادر الطبي في مختلف التخصصات، والأطباء النفسيين، والأطباء المتقاعدين، والممرضين والمسعفين، والطلبة الجامعيين من مختلف التخصصات الطبية لرفد الميدان بجنود لتعزيز خط الدفاع الأول.

واستطردت قائلة: من خلال التطوع الافتراضي في حملة الإمارات تتطوع، تم الاتصال هاتفياً أو عن طريق الاتصال المرئي مع 1500 من كبار المواطنين، وفي مختلف إمارات الدولة، والاطمئنان عليهم، والوقوف على احتياجاتهم.

ودعت المتحدثة الرسمية عن حملة الإمارات تتطوع، أن يكون الجميع جزءاً من الحملة عبر منصة «متطوعين إمارات» قائلة: لنعكس معاً مسماها على أرض الواقع من مواطنين ومقيمين، ونجسد سوياً حقيقة أن الإمارات تتطوع.

من جهتها قالت المتحدثة باسم القطاع الصحي لدولة الإمارات د.فريدة الحوسني، إن الهدف من اعتماد مجلس الوزراء قراراً بخصوص نشر وتبادل المعلومات الصحية والخاصة بالأمراض السارية والأوبئة، هو الحد من المعلومات المغلوطة والشائعات التي قد يكون لها أثر سلبي في المجتمع.

وأكدت الحوسني، أن تعاون المجتمع خلال هذه الفترة لا يقتصر على اتباع الإجراءات الوقائية، بل يشمل أيضاً نشر وتبادل المعلومات والأخبار، خاصةً المعلومات الصحية بخصوص فيروس كورونا في الدولة.

وتابعت الحوسني قائلة: بناءً على قرار مجلس الوزراء الجهات الصحية هي المسؤولة فقط عن الإعلان عن أي معلومات أو إرشادات صحية، ويُمنع الأشخاص من نشر أو تداول المعلومات أو الإرشادات الصحية الكاذبة أو المغلوطة أو غير المعلنة رسمياً وبأي وسيلة كانت. مشيرة إلى فرض غرامات تصل قيمتها لـ 20 ألف درهم على المخالفين، والذين يقومون بنشر المعلومات المغلوطة أو الإرشادات الصحية الكاذبة.

واستطردت الحوسني قائلة: لدينا في الدولة كافة الإمكانيات والقدرات البشرية المتخصصة في مكافحة الفيروس وهناك دراسات قائمة ومستمرة في الدولة لتحقيق أفضل استفادة من التسلسل الجيني للفيروس.

وأوضحت المتحدثة باسم القطاع الصحي لدولة الإمارات، أن دراسات التسلسل الجيني التي تم الإعلان عنها هي أداة مهمة لفهم خصائص فيروس كورونا، وطرق انتشاره، ويركز بالتفصيل على نشأة الفيروس ومصدرة وتطوره، إضافة إلى المساعدة في التعرف الى الفيروس ودراسة إمكانية تغيره في الوقت الحالي أو في المستقبل. مؤكدة على أن النساء الحوامل لسن من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا حسب ما بينته الدراسات العلمية، رغم أن البعض يتوقع ذلك بسبب التغيرات الفسيولوجية التي تؤثر في مناعة جسم الحامل.