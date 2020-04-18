شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الكويتية: إحباط عملية تسلل 6 عراقيين لتهريب مواد مخدرة إلى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن قطاع أمن الحدود، ممثلا بإدارة أمن الحدود البرية الشمالية، تمكن من إلقاء القبض على ستة أشخاص من الجنسية العراقية، حاولوا التسلل إلى الكويت؛ لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة.

وقالت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنى بالوزارة - فى بيان صحفى اليوم السبت - إنه جرى على الفور تشكيل فرق للبحث بعد رصدهم من خلال الكاميرات الحرارية، وجرى العثور عليهم بحوزتهم 105 كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدرة، و19 كيلو جراما من مادة الشبو المخدرة، و11 ألف حبة من عقار الكبتاجون المخدر، بالإضافة إلى ضبط قطعتى سلاح ناري.

وأشارت إلى أنه جرى تحويل جميع المتسللين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.