شكرا لقرائتكم خبر عن على خطى العالم.. هكذا تستعد الإمارات بمستشفى ميدانى لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد دول العالم بمستشفيات ميدانية وتتكالب على إحضار الأجهزة الطبية لإنقاذ المرضى، ولك على خطى دولة الصين التي استطاعت احتواء فيروس كورونا على أراضيها. في ذلك الإطار، افتتح الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، اليوم ، المستشفى الميداني في مركز دبي التجاري العالمي، لتعزيز القدرات خلال واجهة فيروس كورونا التي تتسع لأكثر من 3000 سرير، 800 منها مخصصة للعناية المركزة.





وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه بموقع تويتر:" افتتحت اليوم المستشفى الميداني في مركز دبي التجاري العالمي...نُعزز قدراتنا باستمرار في ظل الأزمة الصحية العالمية الحالية، والحمدلله الوضع الصحي مستقر بفضل دعم القيادة الكبير وجهود جميع الجهات والتزام كل أفراد المجتمع". وأضاف:"حكومة دبي وكوادرها الطبية وخطوط الدفاع الأولى وفرق المتطوعين دائماً على أتم الاستعداد لتلبية نداء الواجب...اليوم صحتكم وسلامتكم هي أولويتنا المطلقة وملتزمون كعادتنا في تقديم كافة الخدمات لكل من يحتاج إليها في دبي".



في نفس الإطار، قامت السلطات الامريكية بتحويل حديقة نيويورك المركزية إلى مستشفى ميداني للمشاركة في معالجة المصابين بفيروس كورونا الجديد بعد تفاشي الوباء القاتل في الولايات الأمريكية، فعرضت وسائل اعلام عالمية فيديوهات لاستعدادات تجهيز المستشفى الميداني.

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وأقامت صربيا مستشفى ميداني بمقر معرض العاصمة بلجراد لاستيعاب الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة لمرض فيروس كورونا، فتدخل الجيش الصربي في مواجهة الأزمة، فهبطت طائرة عسكرية تحمل أسرة ومعدات طبية بجانب معرض بلجراد، وقام عناصر الجيش الصربي باستبدال محتويات المعرض بالأسرة والأجهزة الطبية لاستقبال مصابي كورونا.





















وكانت قررت هيئة الصحة بدبي تحويل مركز التجارة العالمي إلى مستشفى ميداني لمصابي فيروس كورونا، حسب ما نقلته قناة روسيا اليوم الإخبارية.

يذكر أن مبنى مركز التجارة العالمي هو من أقدم ناطحات السحاب في المدينة، وتم بناؤه في عام 1979. وقد اعتبر في حينه أطول مبنى في دبي، وظل وجهة للعديد من الزوار كما يعتبر من معالم المدينة الحضارية.