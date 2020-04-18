شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعتمد نموذج موحد للتنقل خلال حظر التجول بجميع مناطق المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية بأنه إلحاقاً لبيان الوزارة بتاريخ 19 شعبان 1441هـ بشأن أهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من منسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من منع التجول، حيث عملت الوزارة على تحديث نماذج (تصاريح التنقل خلال فترة المنع) للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول، حسبما ذكرت "واس".

فقد تم اعتماد نموذج (موحد) للعمل بموجبه، وتقرر تطبيق النموذج الموحد في جميع مناطق المملكة كافة، اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر يوم الثلاثاء الموافق 28 / 8 / 1441 هـ .

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، أنه تقرر تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل حيى"الفيصلية" و"الفاضلية" فى محافظة الأحساء ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما وحظر التجوال فيهما على مدار الـ 24 ساعة، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك في ضوء التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد بالمملكة، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

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وقال المصدر - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية /واس/ - إنه تقرر أيضا السماح لسكان الحيين المشار إليهما الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل (الرعاية الصحية، والتموين)، وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصرا.. مشيرا إلى استمرار جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في الحيين المعزولين صحياً وذلك في أضيق الحدود، ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية.

وتؤكد "الداخلية السعودية" أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس "كورونا"، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، وتهيب بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بتلك الإجراءات.

وكانت وزارة الداخلية السعودية،أعلنت أمس الجمعة، منع التجول على مدار (24) ساعة يوميًا في محافظتي صامطة والداير، ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارًا من الساعة الثالثة عصرًا من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار جهود مواجهة جائحة "كورونا"، ورفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.

وأهابت الداخلية - وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" - بالجميع أن يكون الخروج من المنازل للبالغين، وفي الحالات الضرورية فقط؛ وذلك حرصاً على حماية الأطفال من أسباب انتقال العدوى، وأن يتم استخدام خدمات التوصيل عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية، لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات المستثناة وتوصيلها إلى المنازل.