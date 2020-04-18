6 حالات وفاة بفيروس كورونا فى السعودية وتسجيل 1132 إصابة جديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت المملكة العربية السعودية قفزة كبيرة فى عدد المصابين بفيروس كورونا خلال يوم واحد، حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية السبت، تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة 8274 حالة من بينها 6853 حالة نشطة و78 حالة حرجة داخل العناية المركزة.
وقال متحدث الصحة ، في مؤتمر صحفى، سجلنا 5 وفيات و1132 إصابة جديدة في المملكة توزعت في مختلف المدن.، في حين بلغ عدد حالات التعافي من الفيروس 1329 حالة.
وشددت الوزارة على أن زيادة الفحوصات تساهم في الوصول للمصابين قبل تأخر حالاتهم، منوهة بأن الفرق المختصة تواصل عمليات المسح في مساكن العمال متضمنة فرق التقصي الميداني التي تضم خبراء ومترجمين لعدة لغات.
وعلى صعيد آخر أكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، أنه تقرر تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل حيى"الفيصلية" و"الفاضلية" فى محافظة الأحساء ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما وحظر التجوال فيهما على مدار الـ 24 ساعة، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك في ضوء التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد بالمملكة، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
وقال المصدر - إنه تقرر أيضا السماح لسكان الحيين المشار إليهما الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل (الرعاية الصحية، والتموين)، وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصرا.. مشيرا إلى استمرار جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في الحيين المعزولين صحياً وذلك في أضيق الحدود، ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية.
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