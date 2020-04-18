شكرا لقرائتكم خبر عن كنائس القدس الشرقية تحتفل بسبت النور وسط غياب المصلين بسبب كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم احتفال انبثاق النور المقدس في القدس اليوم السبت لكن دون حضور حشود المسيحيين الأرثوذكس الذين كانوا يحضرون عادة واحدة من أسعد احتفالات موسم عيد الفصح، ودقت الأجراس فوق كنيسة القيامة شبه الخاوية عندما خرج البطريرك ثيوفيلوس الثالث من القبو، حيث يعتقد المسيحيون أن السيد المسيح دفن، حاملا شعلة "النور المقدس" بمرافقة عدد قليل من رجال الدين الأرثوذكس الذين ارتدى بعضهم كمامات للحماية من فيروس كورونا.

وبدت الساحة خارج الكنيسة، التي تعود إلى القرون الوسطى، خالية باستثناء عدد قليل من الشرطة الإسرائيلية ورجال الدين الذين التزموا بإجراءات التباعد الاجتماعي، وعادة ما يجذب هذا الاحتفال عشرات الألوف من المصلين إلى الكنيسة، لكن مع إجراءات العزل العام المتبعة في القدس، لم يكن هناك سوى عدد قليل من رجال الدين الموجودين داخل الكنيسة لتلقي شعلة "النور" من البطريرك.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عددا من رجال الدين، وهم يرتدون كمامات زرقاء خارج باب القبر الخشبي، وكنيسة القيامة، مثل غيرها في الأرض المقدسة، مغلقة أمام الجمهور منذ الشهر الماضي وسط احتياطات لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ويوجد في القدس مواقع مقدسة لليهودية والإسلام والمسيحية، وأغلق قادة الأديان الثلاثة الأماكن المقدسة ودعوا إلى الاحتفال داخل المنازل هذا العام.



احتفالات سبت النور



أحد رجال الدين يحتفل بسبت النور



شعلات مضيئة



محتفلون بسبت النور

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إضاءة المشاعل



إجراءات أمنية



احتفالات عيد القيامة بالقدس



احتفالات عيد القيامة



إضاءة الشموع



بدء الاحتفالات



جانب من الاحتفالات بالقدس