شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة قائد الحرس الشخصي للقذافى اللواء سعد مسعود في سجنه بطرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي، السبت، اللواء سعد مسعود القذافي، في سجنه رغم صدور حكم بالإفراج عنه عام 2017 وتأكيد الحكم في فبراير الماضي.

وكان اللواء سعد مسعود القذافي قد حصل في مايو 2017 على حكم بالبراءة مما نسب إليه من تهم، تم على أساسها اعتقاله في أغسطس2011، وتم تأكيد حكم البراءة في فبراير الماضي إلا أن مليشيات قوة الردع الخاصة رفضت إطلاق سراحه.

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واللواء سعد مسعود القذافي، أحد أبناء قوات الشعب المسلح التي قاتلت حلف الناتو عقب أحداث 2011، وأحد أبناء قبيلة القذاذفة.

وتقلد اللواء سعد مسعود القذافي، عدة مناصب أمنية أهمها، قائد سرية الحراسة الخاصة بالزعيم الراحل معمر القذافي، وقائد كتيبة الصمود بالجيش الليبي، ولكنه اشتهر في المجال الرياضي ودعمه للرياضة، وقد تقلد منصب رئيس نادي الإتحاد الليبى لعدة سنوات.