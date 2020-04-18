تونس تعتزم صناعة طائرات مسيرة وأجهزة تنفس وأقنعة طبية

صفاقس (تونس)/ بسام بن ضو/ الخليج 365
أعلنت الحكومة التونسية، السبت، اعتزامها إطلاق مشاريع لصناعة طائرات مسيرة وأجهزة تنفس صناعي وأقنعة طبية واقية، في إطار مواجهة جائحة كورونا.
جاء ذلك في تصريحات لوزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم شورى، خلال زيارته لجامعة مدينة صفاقس (جنوب)، للاطلاع على مقترحات مشاريع قدمها أساتذة ومهندسين بالجامعة، لمواجهة كورونا، بحسب مراسل الخليج 365.
وقال شورى، إنه "سيتم تحويل عدد من المشاريع المقترحة من قبل نخبة من الأساتذة الجامعيين والمهندسيين في صفاقس، لمواجهة فيروس كورونا، إلى مشاريع صناعية ملموسة".
وأوضح أن من هذه المشاريع صناعة طائرات استطلاع مسيرة للتواصل مع المواطنين واكتشاف المصابين منهم بفيروس كورونا، وأجهزة تنفس صناعي، وأقنعة طبية واقية.
وأشار إلى أنه تم إيجاد التمويل اللازم من الحكومة ودول صديقة ومنظمات إقليمية ودولية لتحويل هذه المقترحات إلى مشاريع على أرض الواقع.
وأفاد أن وزارته ستعمل مع جميع الأطراف الفاعلة لتسهيل إنجاز المشاريع.
وحتى الجمعة، بلغ عدد المصابين بفييروس كورونا في تونس 864 منهم 37 حالة وفاة، بحسب بيانات وزارة الصحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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