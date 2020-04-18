كورونا.. العراق يمدد تعليق الرحلات الجوية أسبوعاً إضافياً

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقية، السبت، تمديد تعليق الرحلات الجوية الداخلية والخارجية لغاية 24 نيسان/أبريل الجاري.

وكان قرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى العراق، ينتهي منتصف ليل اليوم السبت، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي دريد يحيى جاسم، في بيان إن "تعليق الرحلات الجوية في البلاد سيستمر لغاية يوم الجمعة المقبلة 24 إبريل/ نيسان".

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وأوضح جاسم أن "قرار التعليق يشمل جميع الرحلات الداخلية والخارجية، باستثناء الرحلات الخاصة بإجلاء العراقيين في الخارج والشحن الجوي".

وكان العراق قد علق تسيير الرحلات الجوية في 17 مارس/آذار الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية الرامية إلى احتواء تفشي فيروس كورونا.

وشملت الإجراءات أيضاً إغلاق الحدود البرية أمام تدفق الوافدين الأجانب وتعليق الدراسة وحظر التجمعات العامة بكافة أشكالها فضلاً عن حظر التجوال.

وحتى مساء الجمعة، سجل العراق 1482 إصابة بفيروس كورونا بينها 81 وفاة و906 حالة تعافٍ.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.