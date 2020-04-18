القدس.. احتفالات محدودة للمسيحيين الشرقيين بـ"سبت النور"

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

اقتصرت احتفالات المسيحيين الشرقيين، في مدينة القدس المحتلة، بـ "سبت النور"، على طقوس محدودة، بخلاف نظيرتها التي تجري كل عام، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

وبحسب مراسل الخليج 365، فإن المشاركة في قداس "سبت النور" الذي أقيم في "كنيسة القيامة"، في البلدة القديمة من القدس الشرقية، اقتصرت على عدد محدود من رجال الدين المسيحيين.

وتم بث طقوس القداس داخل الكنيسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتابعها المسيحيون الذين لم يتمكنوا من المشاركة بسبب إجراءات منع تفشي كورونا.

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وعادة ما يسير المشاركون في احتفالات "سبت النور" في شوارع البلدة القديمة، وهم يحملون الصلبان وصولا إلى "كنيسة القيامة"، كما تنظم عروض كشفية بالمدينة.

والسبت الماضي، احتفل المسيحيون الذين يسيرون بحسب التقويم الغربي، بـ "سبت النور" في مدينة القدس، بطقوس محدودة أيضا، بسبب تداعيات كورونا.

و"سبت النور" أو "السبت المقدس" هو آخر يوم في أسبوع الآلام عند المسيحيين، ويستعد فيه المسيحيون لعيد الفصح، وهو نفسه "عيد القيامة" الذي يوافق الأحد، ويرمز وفق معتقدات المسيحيين إلى عودة المسيح عليه السلام أو قيامته بعد صلبه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.