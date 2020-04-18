كورونا.. 5 وفيات بالسعودية ترفع الإجمالي إلى 92

الخليج 365



أعلنت وزارة الصحة السعودية السبت، تسجيل 5 وفيات بكورونا، ليصل إجمالي الوفيات بالمملكة إلى 92 من إجمالي الإصابات.



وذكرت الوزارة في بيانها اليومي حول مستجدات الفيروس، أنه "تم تسجيل 1132 حالة جديدة بكورونا، ليرتفع عدد الحالات المصابة بالسعودية إلى 8274".



ووصل إجمالي المتعافين من الفيروس حتى الآن 1329 حالة من الإجمالي، حسب بيان الوزارة.

وحتى ظهر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و265 ألفا، توفي منهم أكثر من 154 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 581 ألفا، بحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.

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