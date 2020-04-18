كورونا.. إصابة 830 فلسطيني ووفاة 39 حول العالم

رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365



قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، السبت، إن عدد الفلسطينيين المصابين بفيروس كورونا خارج فلسطين، وصل إلى 830 إصابة.

وأشار المالكي في مؤتمر صحفي عقده بمقر رئاسة الوزراء في رام الله، أن الوفيات بلغت 39 حالة، والمتعافين 209 حالة.

وأضاف أن عدد الإصابات الأكبر كان في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وصل العدد من أبناء الجالية الفلسطينية 557، بينها 29 حالة وفاة، و141 حالة شفاء.

وفي بقية أنحاء العالم، وصل عدد المصابين من الجاليات الفلسطينية 273، بينهم 10 وفيات، و68 حالة شفاء.

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وفي السياق، قال المالكي، إن هناك مساعدات من الحكومة التركية ستصل قريبا إلى فلسطين.



وأضاف: "استلمنا قبل عدة أيام تبرعات من مؤسسة علي بابا الصينية، فيما حطت يوم أمس طائرة تحمل تبرعات صينية أيضًا في مطار اللد".

وتابع: "ستصل يوم غد الأحد إلى وزارة الصحة تبرعات من قبل اتحاد المقاولين العالمية، حيث وصلت للسفارة الفلسطينية لدى الأردن، وسيتم نقلها إلى وزارة الصحة خلال أيام".



وبحسب وزارة الصحة، وصل عدد المصابين بفيروس كورونا بالضفة الغربية وقطاع غزة حتى صباح السبت، 313، وفي القدس 105.

وحتى ظهر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و265 ألفا، توفي منهم أكثر من 154 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 581 ألفا، بحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.

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