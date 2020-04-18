الحكومة الليبية تعلن استئناف ضخ المياه لطرابلس ومحيطها

وليد عبد الله/ الخليج 365
أعلنت الحكومة الليبية، السبت، استئناف ضخ المياه إلى العاصمة طرابلس ومحيطها، بعد إيقافه قبل نحو أسبوعين من قبل مجموعة مسلحة.
جاء ذلك في بيان نشره "جهاز النهر الصناعي"، التابع لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، عبر صفحته على "فيسبوك".
وقال الجهاز، إنه "تم استئناف ضخ المياه ومن المتوقع وصولها تدريجيا إلى طرابلس والمناطق المجاورة لها، خلال ساعات الليل، أو صباح الأحد".
وفي 6 أبريل/ نيسان الجاري، أعلن "جهاز النهر الصناعي"، توقف ضخ المياه لطرابلس؛ بعد اقتحام مجموعة مسلحة موقع الشويرف المتحكم بحقول آبار المياه (خاضع لسيطرة ميليشيات خليفة حفتر)، وسط البلاد.
وأوضح الجهاز، في بيان آنذاك، أن "مجموعة مسلحة أجبرت العاملين في موقع الشويرف، على إغلاق كافة الصمامات وإيقاف تشغيل آبار المياه".
ولم يوضح البيان إجراء مفاوضات مع المجموعة المسلحة، أسفرت على إنهاء الأزمة.
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