ليبيا.. قوات "الوفاق" تقتحم معسكرا في ترهونة وتأسر 12 عنصرا

وليد عبد الله/ الاناضول

أعلنت قوات الحكومة الليبية، السبت، اقتحام "معسكر الحواتم" في مدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس، وأسر 12 عنصرا من مليشيا خليفة حفتر.



جاء ذلك في تصريحات جديدة للناطق باسم قوات حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا، محمد قنونو، نشرها المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" عبر فيسبوك.

وقبل أقل من ساعة كانت قوات الوفاق قد أعلنت مقتل 8 من ميليشيا حفتر وأسر 4 آخرين، خلال عمليتها التي بدأتها صباح السبت لتحرير ترهونة الاستراتيجية.

وقال قنونو إن قواتهم تمكنت من أسر 12 عنصرا من فلول الميليشيات الإرهابية وإنها غنمت 5 آليات مسلحة.

وأوضح أن سلاح الجو الليبي نفذ طلعتين ضرب خلالها 5 أهداف من بينها مواقع خلفية العمة لمليشيات حفتر في ترهونة تمهيداً لتقدم القوات البرية.



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وذكر قنونو أن القوات تواصل تقدمها وفقا للخطة التي وضعتها غرفة العمليات في إطار عملية "عاصفة السلام" ردا على القصف المتواصل لأحياء طرابلس، وتأديبا لمليشيات المرتزقة، وفق تعبيره.



وفي وقت سابق السبت، أعلنت القوات الحكومية إطلاق عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على ترهونة، التي تعتبر غرفة عمليات حفتر الرئيسية غربي البلاد.

ورغم إعلان مليشيا حفتر، في 21 مارس/آذار الماضي، الموافقة على هدنة للتركيز على جهود مكافحة كورونا، إلا أنها تواصل هجومًا بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا.



وردًا على الانتهاكات المستمرة، أطلقت الحكومة في 26 من مارس/آذار الماضي، عملية "عاصفة السلام" العسكرية ضد مليشيا حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.



وضمن "عاصفة السلام"، تمكنت القوات الحكومية، من تحرير 6 مدن ومنطقتين استراتيجيتين، أبرزها صبراتة وصرمان، ما يعني سيطرتها على كامل الساحل الغربي حتى الحدود التونسية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.