برشلونة يرغب في لاعب #أياكس

قالت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، إن نادي برشلونة يتواصل مع أحد لاعبي أياكس أمستردام الهولندي؛ بهدف التعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن برشلونة تواصل مع الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو، ظهير أياكس، وأشارت إلى أن اللاعب كان قريبا من الانتقال لأتلتيكو مدريد في السوق الصيفي الماضي، غير أن إدارة النادي الهولندي وعدت تاجليافيكو بالسماح برحيله نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة، أن مسؤولي برشلونة تواصلوا عدة مرات مع وكيل نيكولاس تاجليافيكو، وأشارت إلى أنه المرشح الوحيد لتعويض الرحيل المتوقع لجونيور فيربو عن النادي الكتالوني.

وتاجليافيكو، البالغ من العمر 27 عاما، انتقل من إنديبندينتي الأرجنتيني لأياكس في يناير 2018، ويرتبط بعقد مع النادي الهولندي حتى يونيو 2022.

وسجل تاجليافيكو 5 أهداف وصنع 7 في 38 مباراة مع أياكس، الموسم الحالي، ليكمل 99 مباراة، سجل فيها 12 هدفا، وصنع 15.