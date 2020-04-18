

كشفت بعض التقارير صحيفة خلال الساعات الأخيرة عن توجه الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، إلى تحديد الموعد المبدئي لعودة منافسات الدوري إلى الحياة، بعد التوقف الأخير بسبب فيروس كورونا. وأوضحت التقارير أن اتحاد الكرة قد حدد يوم 15 أغسطس المقبل، كموعد مبدئي لاستئناف مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والمسابقات الأخرى. وأشارت التقارير إلى أن هذا القرار قيد المناقشة، حيث ينتظر الاتحاد الحصول على الموافقات من الجهات الحكومية والطبية، من أجل استكمال المنافسات يوم 15 أغسطس المقبل. انشر الخبر : زر الذهاب إلى الأعلى 15 أغسطس موعد عودة #الدوري_السعودي - صحيفة الخليج الإلكترونية

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