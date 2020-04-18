«تقويم التعليم» تعلن نتائج القدرات العامة للطلاب

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم السبت، عن نتائج القدرات العامة للطلاب والطالبات (الفترة الثانية) الاختبار الورقي. وأوضحت الهيئة –عبر حسابها بتويتر- أنه يمكن معرفة النتيجة عبر الرابط التالي اضغط هنا. وأضافت أن ذلك يأتي استمرارًا للجهود في تقديم خدماتها للمستفيدين والمستفيدات، برغم الإجراءات الاحترازية الحالية. انشر الخبر :

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